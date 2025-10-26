Tiene fecha la Fiesta del Deporte Misionero de Primera Edición

El deporte de la tierra colorada ya comienza a contar las horas. Y es que está en marcha nuevamente la cuenta regresiva rumbo a una nueva edición de la Fiesta del Deporte Misionero de Primera Edición, que, como todos los años, reconocerá a los deportistas provinciales de mejor rendimiento a lo largo de la temporada.
Tal como el año pasado, el escenario será nuevamente el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento provincial, en inmediaciones al aeropuerto posadeño. A marcar el almanaque: la cita será el jueves 27 de noviembre, a partir de las 20.
La expectativa es enorme entre los deportistas de cara a una noche que quedará marcada en la historia y que contará con el apoyo del Gobierno provincial. Además, como todos los años, el show será televisado en vivo y en directo por Canal 12, por lo que el espectáculo podrá ser seguido desde toda la provincia, el país y el mundo.
Claro que las cámaras ya estarán en vivo media hora antes con “La Previa”, donde los deportistas enfrentarán el micrófono antes de subirse al escenario en busca de la victoria.
Y como todos los años, la principal estrella de la noche será la estatuilla confeccionada por la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), verdadero símbolo de la FDM, que se llevarán los ganadores de cada una de las ternas. No obstante, también habrá un número similar de menciones especiales. Y el cierre será una vez más con las estatuillas más preciadas, el Oro Revelación y el Oro Consagración. ¿Quiénes serán los dueños este año?
La Fiesta del Deporte Misionero le pondrá así el moño a otro año de éxito para el deporte provincial. Se trata de una verdadera tradición que se inició en 2000 y lleva ya más de dos décadas.
De hecho, la de este año será la edición número 23 de la cita, que supo contar en el escenario con destacadas figuras como el golfista Daniel Vancsik, el tenista José “Chucho” Acasuso, el futbolista Julio César Gaona, el piloto Carlitos Okulovich, el goleador Gonzalo Klusener, la “leona” Lucina Von Der Heyde, la artillera Yamila Rodríguez y el rugbier Martín Bogado, por mencionar solo algunos de los nombres que quedaron escritos en la historia tras ganar el Oro Consagración.
El equipo de trabajo de Primera Edición inició la labor organizativa varios meses atrás y ya ultima detalles para lo que será una nueva noche de emociones, marcada por el brillo que le darán los propios deportistas misioneros al Parque del Conocimiento y a una jornada que será nuevamente inolvidable.
Mario y Leo, en lo más alto
Se enciende la emoción y la expectativa de cara a la Fiesta del Deporte Misionero 2025 de Primera Edición. Y las miradas ya están puestas en los logros obtenidos durante esta temporada por los distintos deportistas que representan a la provincia a nivel nacional y mundial.
En ese marco, vale resaltar que los últimos ganadores, en diciembre del año pasado, fueron el futbolista Mario Ríos y Lionel Augsburger, referente del pádel argentino en el Circuito Mundial de la especialidad.
Ríos se quedó con el Oro Revelación después de conformar la Selección Argentina de fútbol para ciegos que obtuvo la plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, una gesta única e inolvidable para el deporte misionero.
Augsburger, en tanto, se alzó con el Oro Consagración. Y es que el posadeño fue una pieza clave de la Selección Argentina que se quedó con el Mundial de pádel en Qatar. Leo, incluso, marcó el punto con el que el equipo nacional venció en la final a España.
El misionero, que hoy forma parte del “top 15” del ranking mundial, no pudo estar presente el año pasado, pero Jorge, su padre, recibió la estatuilla.
Fuente: Primera Edición.
