Wilson Acosta fue un genuino Matador

Los Matadores, el equipo de vóley masculino San Lorenzo de Almagro, se consagró campeón de la Supercopa Argentina con el misionero Wilson Acosta entre sus filas. El pasado viernes por la noche el equipo derrotó 3-2 a Ciudad Vóley.
El partido, que tuvo lugar en el polideportivo «Gorki Grana» de Morón, había arrancado mejor para Ciudad Vóley, equipo defensor del título y actual tricampeón de la Liga Argentina, que ganó el primer set por 25-23. Pero a partir de ahí arrancó el palo y palo, porque el Ciclón le ganó el segundo por 25-19, perdió el tercero por 20-25, se impuso en el cuarto por 25-21 y finalmente liquidó en el quinto con 15-11.
El premio al mejor jugador del partido fue para el armador de los Matadores, Santiago Longo.
Además, este fue el primer título para el DT del Ciclón, Manuel Pita Quiroga, quien se retiró como jugador profesional en agosto del año pasado y que jugó mucho tiempo en San Lorenzo, donde logró múltiples títulos y varios MVP’s en diferentes competencias.
Párrafo aparte para la labor del opuesto de 24 años Wilson Acosta, otro de los factores determinantes del Azulgrana con un total de 25 puntos en el acumulado. Más tarde, con la foto de la copa en mano, escribió en su cuenta de Instagram: “Con esta locura seguimos laburando para lo que se viene. Gracias San Lorenzo por darme la oportunidad de formar parte de esto, gracias equipo por dejarlo todo. Vamos Cuervo que esto recién empieza”.
Acosta, oriundo de Cerro Azul, había llegado al club en 2024 y fue confirmado por el equipo esta misma semana. Tuvo una carrera exitosa en clubes como el Club Ciudad, con el que se consagró campeón del torneo Metropolitano de Vóleibol al vencer a River Plate en 2023.
Formato novedoso
Vale recordar que este certamen, el primero en esta temporada, fue un cuadrangular que, además de San Lorenzo y Ciudad Vóley, también disputaron Monteros y Tucumán de Gimnasia.
Comenzó el jueves, donde San Lorenzo eliminó a Monteros por 3-1 y Ciudad hizo lo propio ante Tucumán de Gimnasia, por el mismo resultado. El tercer puesto, entre los dos equipos tucumanos, fue para el Lobo, que se impuso por 3-2.
La LVA, que se jugará en formato Tour, aprobado por los equipos hasta 2029 y en seis etapas, comenzará oficialmente el 6 de noviembre.
Participarán Ciudad Vóley, River, Boca, San Lorenzo, Vélez, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia, Waiwen y UPCN San Juan, que obtuvo el ascenso tras consagrarse campeón de la Liga Nacional Feva.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes