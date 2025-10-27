Argentina visita el miércoles a Uruguay

Luego del triunfo del viernes por la noche ante Paraguay por 3 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, el seleccionado argentino de fútbol femenino se medirá este miércoles con Uruguay, por la 2° fecha de la Liga de Naciones, que entrega dos plazas para el Mundial 2027 de Brasil.
El encuentro se disputará este miércoles, a partir de las 18, en el estadio Centenario de Montevideo y se podrá ver por DSports en Argentina.
La Albiceleste, que tiene entre sus filas a la misionera Yamila Rodríguez, llega tras el triunfo ante Paraguay, mientras que las charrúas tuvieron fecha libre en el inicio de la clasificación mundialista.
La agenda de la selección argentina seguirá con la fecha libre en la tercera jornada y el regreso a la competencia será el 2 de diciembre como local ante Bolivia, en el último partido del año.
Para 2026, el calendario se intensifica: en abril, el equipo visitará a Chile (10/4) y Venezuela (14/4), y recibirá a Colombia (18/4). En junio, será local ante Perú (5/6) y jugará como visitante frente a Ecuador (9/6) en Quito.
Fuente: El Territorio.
