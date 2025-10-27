CAPRI aseguró su plaza en el Súper 10

En un partidazo, que se jugó bajo un verdadero diluvio y en una cancha pasada por agua, CAPRI le ganó 22 a 7 a Tacurú en el clásico correspondiente a la primera fecha de la instancia de Reubicación del Torneo Regional del NEA.
Con la victoria obtenida el sábado en Villa Cabello, el “Azzurro” aseguró su plaza en el “Súper 10” para la temporada 2026, teniendo en cuenta que ya le había ganado por 23-20 a Aguará de Formosa, también en la Chacra 156, en el marco del partido adelantado de la tercera fecha.
La victoria del equipo dirigido por Claudio Cadena se cimentó en la fortaleza de su pack de forwards, que primó en las formaciones y fue la llave para llegar al try en las dos etapas.
Durante el primer tiempo el partido tuvo un ritmo intenso, con los dos buscando poner el juego adelante. CAPRI cerrando y avanzando con los delanteros, y la “Hormiga” moviendo la pelota a pesar de la lluvia.
El buen trabajo de los pateadores fue fundamental, teniendo en cuenta que con el estado de la cancha cada pelota al fondo era muy complicada para la respectiva defensa.
El “Azzurro” se puso en ventaja a los 15 minutos, cuando luego de ganar varios metros con los forwards, el segunda línea Martín Vera armó una gran jugada, se llevó puestos a tres rivales y la situación fue aprovechada por el tercera Giuseppe Ceccarini que apoyó el primer try.
Tacurú acusó el golpe y salió a buscar el ingoal rival. Con decisión, la “Hormiga” logró hacer retroceder a CAPRI y comenzó a generar situaciones, hasta que a los 32 minutos el apertura David Letviñuk metió un sombrero por el centro de la cancha y se vio favorecido porque la pelota quedó estancada frente al ingoal local, desde donde la levantó y apoyó el try visitante. El propio “Mago” se encargó de la conversión y los de Villa Lanús pasaron a ganar 7 a 5, resultado parcial con el que finalizó la etapa inicial.
En el complemento el “Azzurro” golpeó de entrada, cuando luego de percutir con los delanteros el octavo Santiago Horrisberger apoyó el segundo ensayo local, que volvió a poner al frente a los dirigidos por Claudio Cadena.
CAPRI comprendió que la fórmula ganadora estaba por ese lado y fue así que comenzó a jugar cerrado con sus forwards, que se hicieron fuertes en las formaciones, tanto fijas como espontáneas, para sacar ventaja.
Luego de otra arremetida con los “gordos”, insistiendo con el pick and go, el ingresado Santiago Gamarra fue el encargado de vulnerar a la defensa para apoyar un nuevo try, el tercero, que le daba aire a CAPRI en el resultado al ponerse 15-7 arriba.
Obligado, “Tacu” lo fue a buscar, pero el local defendió bien y le cerró los caminos. Tuvo la chance de acercarse, pero Letviñiuk falló un penal factible.
Ya en tiempo de descuento, y luego de un penal favorable a CAPRI, una avivada de Seba Falero le dio el cuarto y último try, que además aseguró el punto bonus. El fullback la jugó rápido y aprovechó el quedo de la defensa rival para filtrarse y terminar apoyando debajo de los palos, a los 42 minutos, para que con la posterior conversión de Enzo Bistoletti, el “Azzurro” sellara una gran victoria por 22 a 7.
Fuente: Primera Edición.
