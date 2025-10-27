La sede de la primera final a sorteo

El torneo Provincial, organizado por la Federación Misionera de Fútbol, ya tiene a sus finalistas. Entre Nacional de Puerto Piray y Jorge Gibson Brown de Posadas saldrá el nuevo campeón, que dará la vuelta olímpica y logrará el pasaporte al Regional Federal Amateur 2026.
La definición aún no tiene el orden de la localía para los partidos de ida y vuelta. El formato para establecer quién será local en la revancha se determinará por sorteo, durante la previa de la Quiniela Misionera de este lunes 27 de octubre.
Si el número ganador es impar, Brown será local en el segundo partido; si es par, Nacional jugará como anfitrión en los últimos 90 minutos del torneo.
El conjunto posadeño goleó en semifinales con un global de 6 a 0 a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú. Primero consiguió un gran triunfo como local por 5 a 0 y, el último viernes, superó 1 a 0 a su rival en suelo iguazuense. De esta manera, sacó boleto a la final.
Por su parte, Nacional de Piray eliminó a Tuyutí de Apóstoles, que previamente había dejado en el camino a Guaraní Antonio Franco de Posadas. El plantel piraiense ganó el sábado 2 a 0 y, con un global de 4 a 1, se metió en la gran final del campeonato provincial.
Fuente: El Territorio.
