Mañana Atlético Posadas-Brown

Después de las intensas precipitaciones del sábado, que obligaron a suspender dos de los tres encuentros programados, la marcha del Clausura de la Liga Posadeña continuará esta semana.
Mañana martes, desde las 20, Atlético Posadas y Jorge Gibson Brown, iniciando la 6° fecha, se enfrentarán en el estadio de los albinegros, en el barrio Tajamar mientras que el miércoles, a las 16, Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre disputarán otra edición del histórico clásico, en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», con transmisión de vía streaming de Deportes Misiones TV.
También el miércoles, a las 16.30, jugarán Candelaria y Garupá Fútbol Club, en la antigua capital.
Este lunes, se confirmarán los días y horarios de los partidos que fueron postergados: 1° de Mayo-Deportivo Corpus y los del ascenso.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
