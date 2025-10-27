Se reanudará el Federal Amateur

Después del parate obligado por las elecciones legislativas, el próximo fin de semana se reanudará la disputa del Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA.
Por la zona 6 de la Región Litoral Norte, Guaraní Antonio Franco debutará como local en Villa Sarita recibiendo a River Plate de Sata Rita, en choque de perdedores y con la necesidad de una victoria para no perder posibilidades de meterse entre los dos mejores del grupo, los que clasificarán al cabo de las seis jornadas.
En Cerro Azul, donde reina una gran expectativa, Colonial y Jorge Gibson Brown jugarán su primer partido oficial por certámenes federales, al cual llegan como líderes tras sus victorias en la fecha inaugural.
Los dos encuentros restantes entre elencos misioneros, serán protagonizados por Libertad y La Picada, que jugarán en El Soberbio y Estudio Galeano ante Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, que se enfrentarán en el estadio de La Picada, ambos por la zona 7.
Este lunes comenzarán a conocerse los días y horarios de los partidos mientras que el miércoles el Consejo Federal oficializará la programación y las designaciones arbitrales.
