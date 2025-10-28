Ariana Caballero, campeona del Cataratas Open Junior

La jugadora misionera Ariana Caballero tuvo una semana soñada y se consagró campeona del Cataratas Open Junior que se disputó en la localidad brasilera de Foz de Iguazú, válido por la gira juvenil de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).
Caballero, quien actualmente reside en Camboriú, en el país vecino, se consagró en la categoría Sub-16, luego de derrotar en la final a la brasilera Isabela Mendonca, por 6-3 y 6-2.
Previamente, la hija del reconocido entrenador Lucas Caballero había derrotado en semifinales a otra brasilera, Julia Cauduro, tercera preclasificada al main draw, a quien venció por 6-0, 2-0 y abandono.
En cuartos de final, la representante de la tierra colorada dio cuenta de Leticia Jordana Vidal, otra tenista del semillero verdeamarelo, por un contundente 6-1 y 6-0. Fue en octavos de final donde Ariana enfrentó el que quizás haya sido su partido más difícil, frente a la brasilera Ana Clara Considera Sepulcri -segunda preclasificada- quien ganó el primer set por 6-4 pero luego no pudo ante el poderío de Caballero, que se llevó el triunfo por 6-3 y 7-5.
Finalmente, en el debut en el campeonato, Ariana derrotó a la paraguaya Mía Duarte Pimienta por doble 6-0. De esa manera, sumó 60 puntos para el ranking sudamericano de la categoría, donde buscará continuar en pleno ascenso.
Fuente: Primera Edición.
