Atlético Posadas-Brown se postergó para el miércoles

La disputa del clásico más antiguo del fútbol capitalino, entre Atlético Posadas y Jorge Gibson Brown, fue postergado este martes debido a la persistente lluvia que comenzó a caer al mediodía y se postergó hasta mañana miércoles a las 20 en la casa del Decano, abriendo la 6° fecha del Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol. El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Mañana miércoles, pero a las 16, se disputará el clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, también televisado por nuestro canal de YouTube.
La inestabilidad climática de las últimas horas volvió a alterar la agenda deportiva de la capital misionera. Debido a las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana del último sábado, la Liga Posadeña de Fútbol resolvió suspender el clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, correspondiente a una nueva fecha del torneo Clausura.
El encuentro, que estaba programado en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», era el gran atractivo de la jornada. Sin embargo, las condiciones del campo de juego y el riesgo de nuevas precipitaciones llevaron a las autoridades a priorizar la seguridad de jugadores y espectadores.
La suspensión también alcanzó al compromiso entre 1º de Mayo y Deportivo Corpus, que debía disputarse en cancha de Atlético Posadas desde las 16.
Con esta modificación, el Clausura posadeño sufrirá un nuevo ajuste en su calendario, que ya contemplaba reprogramaciones pendientes de encuentros como El Brete vs. Mitre, Santa Ana vs. Brown y Mitre vs. 1º de Mayo.
Programación
Martes 28:
20, Atlético Posadas vs. Jorge Gibson Brown (fecha 6) – Cancha de Atlético Posadas.
Miércoles 29:
16.00, Guaraní Anton io Franco vs Bartolomé Mitre (fecha 4) – Cancha de Guaraní.
16.30, Candelaria vs. Garupá Fútbol Club (fecha 6) – Cancha de Candelaria.
A reprogramar
El Brete vs. Bartolomé Mitre (Correspondiente a la fecha 2)
Santa Ana vs. Jorge Gibson Brown (Correspondiente a la fecha 2)
Bartolomé Mitre vs. 1° de Mayo (Correspondiente a la fecha 5)
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
