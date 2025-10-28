Augusto Servello se quedó con el oro en el Nacional

El misionero Augusto Servello sumó un nuevo título a nivel argentino, tras consagrarse campeón en el Nacional de Mayores de la Federación Argentina de Esgrima (FAE), en la modalidad florete masculino.
El esgrimista nacido en Posadas y criado en Buenos Aires derrotó en la final al rosarino Franco Marchetti. El podio lo completaron el también rosarino Ramiro Tasada y el porteño Dante Cerquetti, ambos con medalla de bronce.
Servello alcanzó así una nueva corona, tras el oro obtenido en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), en septiembre último, donde compitió para el equipo de Misiones.
No obstante, a fines de junio último Servello también se subió a un podio internacional, luego de obtener el bronce en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, en Brasil.
El próximo objetivo para Augusto es la Copa del Mundo, que se desarrollará en Estambul, Turquía, durante los últimos días de este mes.
Fuente: Primera Edición.
