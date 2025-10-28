Ausburger dio el primer paso en Egipto

El misionero Leandro Augsburger (14°) inició ayer con éxito su participación en el P2 de Giza, Egipto, válido por el Circuito Mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), y junto al bonaerense Martín Di Nenno (9°) lograron avanzar a los octavos de final del certamen.
El posadeño y el oriundo de Ezeiza fueron protagonistas de un partidazo ayer en la mañana argentina. Y es que debieron transpirar la camiseta para derrotar a los españoles Andrés Fernández Lancha (61°) e Ignacio Sager (52°), quienes pese a estar lejos en el ranking vendieron cara su derrota, por 7-6, 5-7 y 6-4.
La victoria le permitió a Augsburger y Di Nenno meterse en los octavos de final, instancia que disputarán probablemente mañana. Hoy tendrán día de descanso.
En la siguiente instancia, la dupla argentina chocará ante la española de Guillermo Collado Sosa (51°) y Pol Hernández Álvarez (43°), quienes vencieron al ibérico, Jesús Moya Sos (74°), que comparte equipo con el italiano Aris Patiniotis (53°), por 6-3, 3-6 y 6-2.
El objetivo para Leo y Martín es sumar la mayor cantidad de puntos y ascender en el ranking mundial. En ese sentido, intentarán meterse nuevamente entre los cuatro mejores del certamen y, por qué no, repetir la victoria registrada en septiembre último, cuando se alzaron con el título en el P1 de Madrid, España, luego de derrotar en la final a la pareja número uno del mundo, conformada por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello.
Por lo pronto, más allá de lo que suceda en la tierra de los faraones, la dupla argentina posará luego la mirada en el Mundial de parejas de la FIP, que arrancará este sábado en Kuwait y en el que aparecen como la sexta pareja preclasificada al cuadro principal sobre un total de 44 equipos inscriptos.
Fuente: Primera Edición.
