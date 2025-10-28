CAPRI y Aguará se coronaron en el Clausura femenino de la URuMi

Con gran entrega y emoción, el rugby femenino misionero cerró su temporada 2025 con las finales del torneo Clausura de la Unión de Rugby de Misiones. CAPRI y Aguará demostraron el crecimiento y la pasión de las mujeres por este deporte en constante expansión.
El último capítulo del certamen se vivió a pura emoción el fin de semana en el predio del Club Centro de Cazadores, en Posadas. Pese a la lluvia, las jugadoras salieron a la cancha y protagonizaron una jornada llena de esfuerzo, compromiso y espíritu deportivo.
En la categoría Mayores, las chicas de CAPRI ratificaron su dominio con una actuación impecable. Primero golearon a Aguará de Jardín América por 68-0, y luego vencieron sin atenuantes a las anfitrionas de Centro de Cazadores por 32-0, coronándose campeonas sin recibir puntos en contra.
Por su parte, en Juveniles, Aguará celebró el título tras una destacada campaña que le permitió quedarse con la cima del torneo. En esta última jornada, el conjunto de Jardín América cayó ante Centro de Cazadores (12-7 y 21-12), pero los resultados previos le bastaron para quedarse con la corona provincial.
Durante el cierre del torneo, la Unión de Rugby de Misiones agradeció a los clubes, entrenadores y jugadoras por su compromiso a lo largo de la temporada. En ese marco, Romina Cadena, referente del rugby femenino de la URuMi, expresó su emoción y gratitud.
“Este año me dieron la oportunidad de ser la referente del femenino y aprender más de este deporte. Poder ser escuchadas al pedir más competencias es algo hermoso. Gracias a los clubes, al staff y a las jugadoras por su entrega y dedicación. Sin ellas, esto no sería posible. Somos mujeres que amamos el rugby y siempre vamos por más.”
Con la mirada puesta en seguir sumando equipos y fortalecer el calendario competitivo, el rugby femenino misionero cerró así un gran año deportivo, confirmando que el crecimiento del deporte en la provincia es cada vez más firme y prometedor.
Fuente: El Territorio.
