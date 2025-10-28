La final del Provincial arrancará en Villa Urquiza

De acuerdo al sorteo de la Previa de la Quiniela Misionera de este lunes, que favoreció al 5393, el partido que abrirá la final del Provincial de la FeMiFu entre Jorge Gibson Brown y Nacional de Puerto Piray, tendrá por sede el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, probablemente el domingo 16 de noviembre entrante y, la revancha, una semana después en el Alto Paraná.
Según lo había informado la Federación, en caso de que el número favorecido en el primer lugar fuera impar, Brown comenzaba como local y si era par, la serie arrancaba en la Villa Olímpica.
La dirigencia de la entidad verdirroja, ayer mismo comenzó con la organización del encuentro, en un espectáculo que se espera sea de los más lucidos de los desarrollados en el estadio de la calle Yerbal.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
