Otra noche de acción en el Clausura de Apofusa

Con tres partidos, continuará este martes la acción del torneo Clausura 2025 organizado por la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón (APoFuSa), nuevamente en el polideportivo del Club Jorge Gibson Brown como principal escenario.
El telón se abrirá a las 20 en el reducto de la avenida Cabred, con el juego que sostendrán Ekipo Rojo y Tijuana Futsal B, en choque válido por la categoría B, la tercera divisional del certamen.
Vale resaltar que Ekipo Rojo es uno de los punteros de la divisional con 28 puntos, mientras que Tijuana B ostenta 18 unidades, marcha octavo y buscará una victoria que le permita afirmarse en zona de clasificación a playoffs.
Posteriormente, desde las 21, el campeón defensor, Telecentro Tacuarí, tratará de continuar con el invicto y la punta de la División de Honor -la máxima categoría local- cuando se enfrente a un necesitado Distribuidora Blanc, que busca salir del fondo de las posiciones.
Para Telecentro, además, será una nueva prueba rumbo a la Copa Nacional de Clubes Campeones de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), que se disputará del 10 al 15 de noviembre en Comodoro Rivadavia, Chubut.
El cierre de la noche, desde las 22.30, estará a cargo de Cinco Caldas A, líder de la categoría A, frente a CAPRI Futsal.
Fuente: Primera Edición.
