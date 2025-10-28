Tres victorias y una derrota para Monferrer en Chile

El posadeño Ezequiel Monferrer sumó tres victorias en la qualy y se despidió con una derrota en el main draw del M15 de Santiago, en Chile, válido por el Circuito Mundial de la International Tennis Federation (ITF).
Monferrer, actualmente en el 883° puesto del ranking ATP, inició con una victoria sobre el chileno Julián Valenzuela, por 6-3 y 6-2. En la segunda ronda de la qualy, el misionero se midió con otro local, Maximiliano Tapia Touma, al que derrotó por 6-1 y 6-2.
Llegó entonces el partido definitorio para meterse en el main draw, ante el porteño Ian Vertberger, campeón en dobles en la última edición de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025. En un partidazo, el posadeño ganó por 7-6 y 7-5.
Ya en el cuadro principal, Ezequiel debutó en la primera ronda ante el marplatense Fernando Cavallo, quien finalmente se llevó el triunfo por 6-1 y 6-4. De todas maneras, el saldo fue positivo para Monferrer, quien ya se prepara para los próximos torneos.
Fuente: Primera Edición.
