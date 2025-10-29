Argentina logró un agónico empate

La Selección Argentina Femenina, con la presencia conmo titular de la delantera misionera Yamila Rodríguez, igualó anoche 2 a 2 ante Uruguay, por la segunda fecha de la Liga de Naciones de Fútbol de las Naciones.
El encuentro se disputó en el estadio Centenario de Montevideo y contó con el arbitraje de Emikar Calderas (Venezuela).
La posadeña, jugó 55′ y fue reemplazada por Paulina Gramaglia, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1.
En el arranque del encuentro, Eliana Stábile vio a la arquera adelantada y, con una gran definición de larga distancia, casi rompe el cero, pero le sacaron la pelota en la línea.
La Albiceleste siguió insistiendo en los primeros minutos. Primero Holzheier lastimó con un derechazo que se desvió cerca del palo izquierdo, luego Cometti ganó de arriba con un cabezazo que no pudo encontrar la dirección correcta y Bonsegundo, también de media distancia, sacudió la red del lado de afuera.
El ritmo de juego era manejado por el equipo de Portanova. Sin embargo, a los 34 minutos, Stephanie Lacoste tiró un centro de larga distancia que, pese a no ser desviado, terminó en el fondo de la red.
En el inicio del complemento, la Albiceleste no perdió el tiempo: Maricel Pereyra la capturó en el aire a los dos minutos y marcó el empate con un golazo.
Uruguay respondió rápidamente con un tremendo remate de Aquino, pero la arquera argentina, con una gran volada, la sacó al córner.
Friccionado y sin espacios. Así se desarrollaba una segunda parte donde ningún equipo lograba romper líneas. Flor Bonsegundo, a raíz de una individualidad, pudo inquietar al arco rival con un remate que se estrelló en la cara externa.
Pero en la acción siguiente, Uruguay golpeó con una transición rápida que terminó en los pies de Belén Aquino, quien aprovechó el mano a mano y puso el 2-1.
Cuando el partido se moría, un buen centro de Bonsegundo encontró a Annika Paz que, con un cabezazo bombeado, empató el encuentro para la la alegría de todo el plantel “Albiceleste”.
Buen empate para la Selección Argentina, que suma cuatro puntos en el arranque de esta Liga de Naciones y ya piensa en lo que viene. Vale recordar, que en el debut derrotó como local 3 a 1 a Paraguay; ahora volverá a ser local ante Chile.
Fuente: Primera Edición.
