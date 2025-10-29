Atlético Posadas-Brown pasó al martes

A pesar de los esfuerzos por jugarlo este miércoles, finalmente se decidió que el partido entre Atlético Posadas y Jorge Gibson Brown, que abriría la 6° fecha del Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, fue postergado ayer y se lo reprogramó para el próximo martes 4 de noviembre, aunque sin horario definido.
La compleja situación por la que atraviesa el once verdirrojo, el único club que tiene una triple competencia, hace muy dificultosa la programación de partidos por el certamen capitalino, ya que al Regional Federal Amateur lo fiscaliza el Consejo Federal de la AFA y al Provincial, la FeMiFu.
Anoche, la Liga Posadeña de Fútbol dio a conocer la programación para los próximos días.
El mal tiempo que se hizo presente desde el mediodía del martes, obligó a suspender el cotejo que por la noche se debía jugar en el estadio de los albinegros y, aunque en un principio se lo anunció para este miércoles, el mal estado del campo de juego no garantizaba que se pudiera jugar hoy, motivo por el cual directamente se lo trasladó para la próxima semana.
En definitiva, la 6° fecha comenzará hoy con el choque entre Candelaria y Garupá Fútbol Club, que lo harán desde las 16 en la antigua capital.
