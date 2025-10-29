Carina Chavez logró cuatro récords mundiales

Los seis atletas misioneros que vistieron los colores de la Argentina en el Campeonato Mundial de Powerlifting, llevado a cabo en Camboriú (Brasil), tuvieron un excelente desempeño.
Allí, Carina Chávez logró cuatro récords mundiales y los cinco restantes atletas lograron todos puestos de podio, regresando a la tierra colorada cargados de medallas.
Bajo la organización de la Global Powerlifting Comité (GPC) y a metros de las populares playas de Camboriú, la posadeña Carina Chávez tuvo un desempeño sobresaliente.
En el primer día de competencias logró una medalla de oro en su categoría Open H60 kilos y tres récords mundiales: con 230 kilos en sentadillas, 220 kilos en peso muerto y récord de total de 540 kilos; pesando solo 58 kilos.
En su segunda presentación en peso muerto individual, logró su cuatro récord mundial con 215 kilos; transformándose la mujer más fuerte, de todas las categorías femeninas, luego de ganar el premio Best the Best.
Tras este glorioso paso por Brasil, donde Carina había adelantado a primeraedicionweb.com.ar que su deseo era ir por un récord mundial, reconoció al llegar a Misiones que “después de tantos años anhelado este sueño al fin lo pude cumplir.”
“Tengo muchos campeonatos Panamericanos y Sudamericanos; pero un Mundial es algo grande y ganarlo entre tantas atletas en mi categoría y lograr los ansiados récords mundiales realmente me sentí invencible y orgullosa portando la bandera Argentina”, resaltó emocionada.
Además, añadió: “Tras tanto sacrificio, cansancio, lesiones, de no poder entrenar bien, muchas veces por no dejar el trabajo de lado, hoy puedo decir que lo logré… Y eso no es todo, estoy invitada a un campeonato Pro en USA en marzo del 2026, por tener unos de los dots más altos a nivel mundial”.
Misioneros de talla mundial en Brasil
Todos los misioneros fueron de podio, así que tras el paso de Carina Chavez, Celeste Aguilera fue medalla de oro en su categoría Junior H56kg; Rafael Silva obtuvo la presea dorada en banco plano en su categoría Master 4 H 90kilos; Rolando Martínez sumó más medallas de oro, más para la Argentina y Misiones, tras consagrarse campeón en su categoría Master 1 H 100 kilos en Powerlifting y también en banco y peso muerto individual.
A su turno, Rocío Villalba se coronó subcampeona en la categoría H 90 kilos; y Franco Curioni, también fue subcampeón Mundial, en la categoría Master 1 H 82,5 kilos.
En referencia a la excelente actuación grupal de los representantes de la tierra colorada, Karina resaltó que “Todo el tiempo estuvimos unidos como equipo; nos ayudamos unos a otros y el nivel competitivo era muy alto; pese a ello logramos todas medallas de oro y plata, metiéndonos entre los mejores del planeta”.
Vale decir, que eneste Mundial hubo más de 900 atletas de 20 países, entre ellos: Canadá, Colombia, Polonia, Hungría, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Chile, Inglaterra y España, por nombrar algunos.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes