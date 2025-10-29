Vóley: Curso de entrenador provincial

Desde la Federación del Vóleibol de Misiones (FVM) se informó que se encuentra abierta la inscripción para el curso de entrenador provincial 1, que se dictará en los próximos días en la capital provincial.
La capacitación se desarrollará desde el jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, siempre en aulas del Bachillerato Orientado Provincial 8 (BOP 8), emplazado en las intersecciones de las avenidas Tambor de Tacuarí y Eva Perón.
Desde la Federación se informó, además, que el curso estará a cargo del licenciado Rodolfo Quirós y que la capacitación incluye material teórico que se entregará antes del inicio de la misma.
En cuanto a la modalidad del mismo, se indicó además que será únicamente bajo modalidad presencial y que se dictarán módulos tanto teóricos como prácticos, aprovechando los espacios del establecimiento educativo.
Entre los requisitos para participar se incluye ser mayor de 18 años y contar con secundario completo o, al menos, estar en el último año, para lo cual será necesario presentar certificado de alumno regular.
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo al número telefónico (0376) 154772383. Vale resaltar que los afiliados a la FVM contarán con un importante descuento.
Fuente: Primera Edición.
