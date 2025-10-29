El histórico clásico promete emociones

Si las condiciones climáticas mejoran (el pronóstico anuncia más lluvias), este miércoles se reanudará la actividad del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol con una más que interesante propuesta.
Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, los históricos protagonistas de un gran clásico y últimos ganadores de los certámenes de la LPF, se medirán desde las 16 en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», en un cotejo pendiente de la 4° fecha que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Ambos conjuntos llegan en alza. De un lado está La Franja, que logró enderezar su camino tras un mal arranque y pretende seguir escalando frente a un Auriazul, que tiene apenas dos partidos jugados pero con un andar perfecto.
También hoy se realizará otro encuentro abriendo la 6° fecha y será el que pondrá cara a cara a Candelaria y Garupá FC. El juego tendrá como escenario la cancha del León y se jugará también desde las 16.
En sintonía con los otros partidos, el combinado de la Antigua Capital y el Tricolor llegan con la necesidad de sumar para meterle presión de los de arriba. Si logra los puntos en juego, Candé sabe que quedará como escolta en su grupo; en tanto que Garupá puede trepar hasta el tercer escalón.
La Liga Posadeña también programó para este miércoles un postergado del ascenso. A las 16, Yacutinga será anfitrión de Bonpland en Roca Chica.
