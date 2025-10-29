Los cuatro partidos del Federal Amateur se jugarán el domingo

Aunque el programa oficial junto a las designaciones arbitrales recién se conocerán este miércoles, está casi descartado que los cuatro encuentros donde serán protagonistas los equipos misioneros, se jugarán el domingo y desde las 16.
Por la zona 6, Colonial y Jorge Gibson Brown se enfrentarán en Cerro Azul, aunque el horario podría adelantarse para las 14 mientras que en Villa Sarita, Guaraní Antonio Franco irá por la rehabilitación recibiendo a River de Santa Rita, el otro perdedor de la fecha inaugural.
El domingo, desde las 16, Estudio Galeano será local en el estadio de La Picada, recibiendo a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, que viene ser eliminado por Brown en semifinales del Provincial mientras que en El Soberbio chocarán Libertad y La Picada, ambos cotejos por la zona 7.
Las posiciones
Comentarios recientes