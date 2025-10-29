Los cuatro partidos del Federal Amateur se jugarán el domingo

Los cuatro partidos del Federal Amateur se jugarán el domingo

El estadio municipal de Cerro Azul, inaugurado en 2024, sede del choque entre Colonial y Jorge Gibson Brown

Aunque el programa oficial junto a las designaciones arbitrales recién se conocerán este miércoles, está casi descartado que los cuatro encuentros donde serán protagonistas los equipos misioneros, se jugarán el domingo y desde las 16.
Por la zona 6, Colonial y Jorge Gibson Brown se enfrentarán en Cerro Azul, aunque el horario podría adelantarse para las 14 mientras que en Villa Sarita, Guaraní Antonio Franco irá por la rehabilitación recibiendo a River de Santa Rita, el otro perdedor de la fecha inaugural.
El domingo, desde las 16, Estudio Galeano será local en el estadio de La Picada, recibiendo a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, que viene ser eliminado por Brown en semifinales del Provincial mientras que en El Soberbio chocarán Libertad y La Picada, ambos cotejos por la zona 7.

Las posiciones

Zona 6

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/10/29/los-partidos-del-federal-amateur-se-jugaran-el-domingo/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.