El sábado La Picada adelanta en Iguazú

La reanudación del Regional Federal Amateur en Misiones, tras las elecciones legislativas de medio término, tendrá un adelanto sabatino.
En el estadio de la Liga Regional de Iguazú, Luz y Fuerza y La Picada se medirán desde las 20, con el arbitraje de Jonatan Ferreyra, quien tendrá como asistentes a Luis Rivas y Oscar Schuartz, terna de Oberá.
El domingo, a las 16, completarán la jornada de la zona 7, Estudio Galeano y Libertad de El Soberbio, en el estadio «Andrés Guacurarí» de Crucero del Norte, controlando las acciones otra terna obereña, con Armindo Lovera como árbitro principal y con Martín Krombauer y Lucas Benítez como asistentes.
La zona 6, arrancará el domingo a las 16.30, cuando en Villa Sarita, Guaraní Antonio Franco reciba la visita de River Plate de Santa Rita. Aquí el encargado de impartir justicia será Diego Mitoire, con Juan Hernández y Bautista González de asistentes, terna de Resistencia.
A las 17 y en el estadio municipal de Cerro Azul, Colonial será anfitrión de Jorge Gibson Brown, dirigiendo Leonardo Schunke, quien tendrá como asistentes a Ezequiel Rodríguez y Zayra Weiss, terna obereña.
Las posiciones
