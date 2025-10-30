Encuentro maradoniano con pinceladas para la posteridad

En el marco de un nuevo aniversario del natalicio de Diego Maradona, el colectivo ‘Misioneros de Maradona’ llevó adelante una concentración especial que contó con el inicio de los trabajos de un nuevo mural, esta vez bajo la autoría del artista posadeño Federico Gross.
Diego cumpliría 65 años y, a casi cinco de su partida, los fanáticos maradonianos decidieron festejarlo con el segundo mural que será trazado a lo largo de estas semanas en un ancho de 11 metros.
La obra estará situada sobre la calle Félix Bogado, otra de las arterias que circundan el Parque Vicario, espacio que pretende ser rebautizado como Parque de los Deportes ‘Diego Armando Maradona’. Además, cuenta con el apoyo de la municipalidad de Posadas y la colaboración de Pinturas Misioneras.
La misma tendrá un trabajo de varias semanas y reflejará al menos 15 grandes momentos del 10 que marcaron su carrera; todos ellos en formato de cuadros.
Vale recordar que el nacido en Villa Fiorito visitó dos veces la provincia, más específicamente el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira: 1979 y 1992.
