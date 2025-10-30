Gran goleada clásica de Guaraní

Guaraní Antonio Franco se despachó con una goleada por 6 a 0 ante un juvenil Bartolomé Mitre, en un cotejo disputado este miércoles, pendiente de la 4° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol.
Mauro Gómez, en dos ocasiones, Enzo Kalen, también en dos oportunidades, Marcelo Dávalos y Juan Pablo Toledo fueron los autores de los goles franjeados en Villa Sarita.
Además en la antigua capital, Candelaria y Garupá Fútbol Club igualaron 1 a 1, en el partido que abrió la 6° fecha. Diego Salazar abrió la cuenta para el local, en tanto que Víctor Gómez igualó de tiro libre para el Tricolor.
El segundo de Mauro Gómez
El tercero franjeado
El cuarto
El quinto
El cierre de la goleada
Fuente: redacción Deportes Misiones.
