Barreyro: “La gente piensa que volví, pero nunca me fui”

Así resume Juan Segundo Barreyro (27) su presente con un 2025 que lo tiene en las primeras planas, pero esa “ausencia” tiene una explicación, al igual que su presente en las primeras posiciones del ranking argentino con la medalla de oro en los JADAR colgada en el cuello. “Mi meta de este año es ser campeón del Circuito Nacional de Mayores”, aseguró.
Para empezar, hay que contextualizar. La carrera de “Juanse” tuvo un antes y un después con la pandemia de coronavirus. En la previa era protagonista en torneo que jugara e incluso durante 2019 estuvo en Barcelona intensificando su entrenamiento.
Justo antes de que arrancara el parate al que se vio obligado el mundo por el virus, el joven atleta se encontraba en Buenos Aires combinando el squash con la carrera de Relaciones Internacionales que cursaba en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Pero en abril de 2020 se cerró todo y eso fue un golpe para el misionero. “En la pandemia fue muy difícil, nuestro deporte fue uno de los últimos en abrirse y en ese tiempo perdí hábitos de entrenamiento y pensé que no iba a poder volver nunca más. Me desmotivé mucho. Yo antes de la pandemia había tenido buenas temporadas en Barcelona”, contó a El Deportivo sobre ese tiempo.
Las medidas de cuidado se extendieron durante un tiempo y cuando se comenzaba a retomar la competencia, “Juanse” tuvo una mala: a mediados de 2023 sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda.
“Hice un preoperatorio que incluyó gimnasio y ejercicios físico para tener la pierna fuerte. Decidimos no operar. En ese momento no estaba disfrutando del deporte, pensaba en el corto plazo y quería resultados ya, no los tenía y me frustraba. Haciendo el preoperatorio me sentí mejor, mi rodilla se recompuso. Hoy no siento inestabilidad, está normal mi rodilla y mi pierna estable”, aseguró.
En todo ese proceso, “Juanse” comenzó a reencontrarse con la pasión por el squash. “La gente piensa que paré o que volví, pero nunca me fui. Tuve malas rachas, pero nunca dejé, tuve que volver a acostumbrarme, a sentirme bien física y psíquicamente”.
Así llegó el 2025, año de volver a las primeras planas. “Tomé una decisión que mejoró mi carrera deportiva, pero afectó mi vida personal. Decidí dejar por el momento la carrera de Relaciones Internacionales y enfocarme casi exclusivamente en los entrenamientos”, aseguró.
Si bien es un freno en su carrera universitaria, en lo deportivo comenzaron a llegar los resultados. El primer hito de este año fue en febrero pasado, cuando consiguió la clasificación al Sudamericano que se disputó en Brasil en mayo, donde consiguió la medalla de plata en la modalidad por equipos. “Eso me motivó”, remarcó.
Luego, ya en Argentina, se quedó con el subcampeonato en la tercera fecha del Circuito Nacional de Mayores en San Juan. “En ese momento hablé con mi familia que me apoyó para que fuera a Europa, abandoné la cursada y me fui a prepararme dos meses. Tuve más entrenamiento y cuando volví traté de mantener el mismo ritmo”, indicó.
Otro hito de este año fue la medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se disputaron en Rosario, Santa Fe, en septiembre.
“Juanse” se enteró de su convocatoria para representar a Misiones en mayo, mientras estaba en el Sudamericano, y arrancó a programar su preparación que incluyó los dos meses en Europa.
“Para los JADAR hice un trabajo prolijo. De Europa volví con otro juego, otro físico y otra mentalidad y lo hice porque quería ganar ese torneo. Muchos pensaron que iba a ser un Nacional más, pero fue un evento mucho más grande. Jugué para Misiones y eso despertó algo en mi corazón”, aseguró.
Ahora quiere llevar esa bandera de Misiones aún más alto: se viene el Torneo Clausura del Circuito Nacional de Mayores en Mendoza, del 21 al 23 de noviembre y “Juanse” llega con chances.
“Mi meta final de este año es ser campeón nacional del Circuito. Estoy tercero en el ranking; el año pasado cuando volví a los torneos estaba 20°. Quiero llevar el campeonato a Misiones, nunca un misionero salió campeón nacional en la rama masculina de Mayores y quiero que se me dé a mí”. Con miras a lo que se viene, tiene planeado algún viaje internacional para sumar roce. “Para los JADAR me maté entrenando, volví y marqué una diferencia y quiero hacer lo mismo para Mendoza”, remarcó.
“Juanse” nunca se fue y hoy está más presente que nunca. “Tuve miles de excusas para dejar de jugar, pero todo lo que hago, lo hago por amor al squash. Ahora disfruto, estoy motivado para entrenar todos los días”, aseguró.
“Es gracias a mi familia que sigo vivo en el deporte y todo el esfuerzo que hago se lo dedico a ellos”, agradeció. Y hay ilusión de cara a lo que se viene: “Espero que este sea recién el comienzo pero es paso a paso, ya no me pongo metas inalcanzables, ahora quiero ganar el Nacional y después de eso trataré de buscar otro desafío internacional”, cerró.
