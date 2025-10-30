Leo Augsburger avanzó a los cuartos de final en Egipto

Leo Augsburger sigue avanzando a paso firme en el circuito internacional de pádel. El posadeño, en dupla con el bonaerense Martín Di Nenno, logró una valiosa victoria en el P2 de Giza (Egipto), tras imponerse por 3-6, 6-2 y 6-3 frente a Gonzalo Collado y Pablo Hernández. Con este resultado, aseguraron su lugar en los cuartos de final del torneo.
El encuentro fue exigente desde el inicio. Collado y Hernández comenzaron mejor, llevándose el primer set por 6-3 gracias a su solidez en la red y un alto porcentaje de primeros saques. Sin embargo, Augsburger y Di Nenno reaccionaron con autoridad en el segundo parcial, elevando su eficacia en los puntos de quiebre hasta un notable 80% y ajustando la devolución para igualar el marcador.
En el tercer set, la dupla argentina-española mantuvo la intensidad y dominó con claridad. Cerraron el encuentro con un 53% del total de puntos ganados, un 63% de efectividad con el servicio y una destacada capacidad de devolución (45%), cifras que reflejan su superioridad en los momentos decisivos. Tras una hora y 36 minutos de juego, sellaron su clasificación a la siguiente ronda.
En cuartos de final, Augsburger y Di Nenno tendrán un desafío de alto voltaje: se medirán ante la dupla integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán, grandes favoritos al título tras la ausencia de los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. El enfrentamiento promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo, con dos parejas de enorme nivel técnico y estilos que auguran un espectáculo de alto vuelo.
Fuente: El Territorio.
