Misioneros en el Divisa Fight Night

La Asociación Misionera de Kickboxing y Muay Thai (AMKB) se prepara para las últimas semanas del año con competencias y capacitaciones con miras a la temporada en 2026; es por eso que dirán presente en el Divisa Fight Night que se disputará en Dionisio Cerqueira, Brasil.
El próximo sábado 2 de noviembre un equipo de profesores de la AMKB dirá presente en el curso de arbitraje para Muay Thai en Dionisio Cerqueira, en el estado de Paraná, en Brasil.
Luego de la capacitación participarán en el evento denominado Divisa Fight Night en el mismo escenario, organizado por la Academia MuayMatt de dicha localidad.
El sábado 22 de noviembre, dirán presente en el Congreso Brasilero de Muay Thai, uno de los eventos más importantes de la disciplina en el vecino país. “Fuimos invitados por los organizadores por el trabajo realizado este año en el deporte”, indicaron desde AMKB a El Deportivo.
Tras ello, el domingo 30 de noviembre, competidores de la Asociación Misionera participarán en el Internacional de artes marciales y kickboxing que se disputará en esta ciudad y está organizado por el instructor Adrián Solís.
Fuente: Primera Edición.
