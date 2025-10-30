Nueva cancha de pato y polo en el Hipódromo de Posadas

El deporte ecuestre en Misiones se encuentra en una fase de crecimiento con el desarrollo de un nuevo predio para la práctica de pato y polo en el Hipódromo de Posadas. Este proyecto, liderado por la Asociación de Jugadores de Pato y Polo de Misiones, avanza a buen ritmo y ya superó una etapa fundamental con la reciente siembra del césped.
Juan Heuer, uno de los promotores de la iniciativa, explicó que la cancha ya contaba con la nivelación necesaria para el pato, deporte que ya celebró un exitoso torneo en septiembre pasado. Sin embargo, para el polo era indispensable la siembra del césped. “Ahora, mes de octubre, se realizó la plantación y calculamos que para septiembre del año que viene, la cancha va a estar óptima para poder jugar ambos deportes. Quizás al pato unos meses antes que al polo”, afirmó Heuer.
El proyecto se sustenta en una sólida colaboración con la Asociación Civil Interprofesional Amateur de Deportes (ACI-ADEP). «Nosotros estamos en el hipódromo hace cuatro años, tenemos un extremo dentro del óvalo, donde nos cedieron en comodato una hectárea a la Asociación… para el plantado del césped fue con asesoramiento y colaboración de la misma gente que trabaja y le asesoran a ellos», detalló Heuer.
Actualmente, ambos deportes movilizan a una considerable cantidad de aficionados en la provincia. El referente indicó que en Misiones hay aproximadamente 60 jugadores de pato y una cifra similar de polo. El pato se juega en Caraguatay, Montecarlo, Eldorado y Posadas, y el polo —que se retomó hace unos cuatro años— se practica en el Regimiento y en el Hípico Santa Julia de Candelaria, a los que se sumará este nuevo predio.
El crecimiento de la actividad también se refleja en la mejora de la caballada. Heuer resaltó que se incorporaron muchos caballos de afuera de Misiones, lo que generó una importante evolución para ambos deportes. A pesar de jugar las dos disciplinas, el pato mantiene un lugar especial: “Jugamos los dos deportes, pero siempre decimos que el que amamos más es el pato, y hasta que nos dé el chasis lo seguiremos defendiendo”, concluyó el deportista.
Fuente: MOL.
