Provincial: arranca en Villa Urquiza, se define en Puerto Piray

La serie final del torneo Provincial de Primera División de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu), que tendrá como animadores a Nacional y Jorge Gibson Brown, ya tiene fechas confirmadas y el escenario dónde se proclamará al flamante campeón de la temporada 2025.
Tras el sorteo de localía, se estableció que la serie comenzará el miércoles 19 de noviembre en el estadio «Salvador Nosiglia» de Posadas, en horario a determinar oportunamente.
La revancha y gran final, por su parte, se concretará siete días después en el estadio Municipal de la Villa Olímpica de Puerto Piray. Es un hecho que, atento a los antecedentes del Nacio, que el juego decisivo sea en horario nocturno.
El Verdirrojo de Matías Suirezs se ilusiona con poder quebrar la racha, ya que suma una serie de finales provinciales perdidas. Deportivo Vicov y Rosamonte fueron los “cucos” de ese momento.
Los dirigidos por Lucas Centurión son los actuales bicampeones de la Liga de Eldorado y van por la revancha de lo sucedido en 2022, donde perdió la final ante Guaraní Antonio Franco.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes