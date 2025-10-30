Thiago Urizar, revelación en Ciudad del Este

El misionero Thiago Urizar, con solo 7 años de edad, fue una de las revelaciones en el IV Circuito Escolar de Ajedrez Paranaense Impar 2025, que se desarrolló días atrás en Ciudad del Este.
El certamen -reservado para jugadores Sub 7 y Sub 9- tuvo como escenario el Shopping Zuni, sobre avenida San Blas de esa localidad, contó con la organización del club local Ferlonichess y homologación de la Federación Paraguaya de Ajedrez (FeParAj).
La cita se jugó a seis rondas y, en ese contexto, Urizar debutó con una victoria sobre la paraguaya Luz Giménez, mientras que en el segundo partido, el representante de la tierra colorada se impuso sobre la también local Sarah Rajna De Oliveira García.
En la tercera ronda, Urizar protagonizó una memorable partida con un rival de jerarquía planetaria, ya que se midió una vez más con el paraguayo Jeremías Giménez Toledo, quien ostenta un ELO (puntaje de ranking mundial) de 1535 y en mayo del año pasado se consagró subcampeón en el Mundial Escolar de Ajedrez que se disputó en Lima, Perú.
En la fecha anterior, Thiago había logrado imponerse sobre Giménez Toledo, aunque esta vez no pudo igualar la proeza y cayó no sin jugarle de igual a igual al referente del país vecino.
En las dos rondas siguientes, Urizar venció a los también anfitriones Erick Melgarejo Estigarribia e Ian Rojas Godoy; mientras que en la última partida terminó en tablas con Gianluca Schmiedel.
El jugador misionero sumó así 4.5 puntos y terminó tercero en la clasificación general sobre 20 jugadores, pero además fue primero entre los ocho jugadores Sub 7, por lo que se llevó el título de campeón de esa categoría.
Parejo
Urizar demostró sus condiciones a lo largo de la cuarta y quinta fecha del Circuito Paranaense, que se desarrolló en varios días. Fue en la cuarta fecha donde pudo dar el golpe y vencer a Giménez Toledo, subcampeón mundial en Sub 7.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes