Augsburger se despidió de Egipto

El padelista posadeño -número 14 del mundo- cayó junto a su ladero Martín Di Nenno por 7-6 y 6-4 ante a la dupla española-argentina conformada por Galán y Chingotto, despidiéndose en los cuartos de final del P2 de Giza. Pero la noticia pasó por otro lado, ya que a partir del Major de Acapulco, formará pareja con el español Juan Lebrón.
“Esta vez no pudo ser, pero estuvimos dándole la cara al encuentro. Martincito, tenemos otra oportunidad a la vuelta de la esquina. Siguiente parada: Kuwait”, escribió Leito en su cuenta de Instagram tras concretarse la derrota en el circuito Premier Padel.
Pero la bomba del año había explotado horas antes: Augsburger tendrá nueva pareja a partir del Major de Acapulco y se trata del español Juan Lebrón.
Según el sitio ‘Analistas Padel’ esta unión que se esperaba para 2026 se adelantó, lo que promete revolucionar el circuito. Así lo desarrolla en una de sus crónicas:
Durante meses, los rumores sobre una posible unión entre Augsburger y Lebrón recorrieron el mundo del pádel y en los últimos días tomaron mucha fuerza. El joven argentino y el ex número 1 del mundo ya habían mantenido contactos previos y «llamados» a comienzos de temporada, pero nunca se habían concretado”.
Durante todo ese tiempo Lebrón decidió seguir con Franco Stupaczuk, mientras Augsburger continuó su proyecto junto a Martín Di Nenno, su pareja actual.
Sin embargo, el vínculo entre ambos jugadores nunca se cortó pese a los rumores de una mala relación entre el español y los representantes de la joven promesa posadeña, Facundo Guzzetti y Lisandro Borges.
La caída de Lebrón y Stupaczuk en octavos de final del Premier Padel NewGiza P2 fue el punto de inflexión.
El gaditano se mostró muy fastidioso y gestual durante el partido, sobre todo en el tercer set, donde ya parecía mentalmente fuera del proyecto durante la derrota que venían sufriendo frente a Javi Garrido y Lucas Campagnolo, que lograron el batacazo quedándose con el partido por 5-7;7-6;6-4.
Según trascendió, Lebrón llamó a Augsburger para sellar definitivamente la unión. Desde entonces, el acuerdo avanzó a toda velocidad y ya es oficial: jugarán juntos en el Major de Acapulco 2025, el próximo gran evento del circuito.
