Comenzó el Sudamericano de gimnasia rítmica en el CePARD

El CePARD está vestido de gala para las categorías Age Group y Junior, en un evento que por primera vez se realiza en Argentina.
La primera jornada tuvo su inauguración pasado al mediodía de este jueves, en tanto que la competencia comenzó desde la mañana. Precisamente el programa continuará hasta el domingo y abarca a las categorías Age Group (AC2, AC3, AC4) y Junior (Juvenil), es decir, gimnastas de 9 a 15 años, en todas las modalidades (Individual, Dúo, Trío y Conjunto) y con todos los elementos (Manos Libres, Soga, Aro, Pelota, Mazas y Cinta).
Participan más de 400 gimnastas de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina.
Además, la atleta Delfina Steciuk, de 11 años, es la representante misionera en el equipo argentino que se presenta en el torneo con 39 gimnastas. La obereña compite en la categoría AC2, modalidad Individual en los aparatos Manos Libres, Soga y Pelota.
La federación misionera de gimnasia informó que las entradas para presenciar la competencia se pueden conseguir en el sitio ticketmisiones.com.
Fuente: El Territorio.
