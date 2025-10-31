Histórica jornada para el club Colonial

El Club Colonial recibirá este domingo a Jorge Gibson Brown de Posadas, en el nuevo estadio municipal de Cerro Azul.
Será desde las 17 por la 2° fecha del torneo Regional Federal Amateur del Consejo Federal de la AFA, tras su reciente victoria ante River de Santa Rita.
En la previa el Sub-17 también estará presentándose este domingo desde las 15, en una nueva fecha de la Liga Apostoleña de fútbol.
Las entradas serán accesibles, a tan solo 5 mil pesos, con descuento del 50 por ciento para los socios y sin cargo para las integrantes del equipo femenino del club, que jugará un partido un día antes, el sábado, por la Liga
Apostoleña de Fútbol, ante Tuyutí, en Apóstoles.
Además habrá sorteos, venta de camisetas y un stand para inscribir a quiénes quieran asociarse.
El presidente de Colonial, Renzo Strinatti, convocó por Radioestación Azul a los cerroazuleños a concurrir a la cancha este domingo para apoyar al equipo, ya que se trata de un partido muy importante frente a uno de los grandes clubes de Misiones y compitiendo por los puntos.
A la vez que brindó novedades sobre el nuevo predio para entrenamiento, nuevas actividades que se suman a Colonial como el boxeo, el remozamiento del salón y otras cosas, además del fútbol que tienen que ver con el club.
Fuente: Radioestación Azul.
