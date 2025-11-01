Regional: CAPRI en casa y Tacurú visita a Aranduroga

Los equipos misioneros tendrán acción esta tarde en la Reclasificación del torneo Regional del NEA y con distintos objetivos.
Desde las 16, CAPRI será local ante Caza y Pesca. El Azzurro viene de un gran triunfo ante Tacurú y completará la Reclasificación, ya que también ganó el adelantado de la 3ª fecha ante Aranduroga.
Por su parte, Tacurú tendrá una parada difícil en Formosa y ante Aranduroga.
Desde las 16.30, el club de Miguel Lanús estará obligado a ganar para mantener sus chances de ascender a la zona Campeonato.
Para los posadeños no hay opción: debe ganar o ganar. Si no consigue un triunfo en tierras formoseñas, Tacurú jugará la última fecha ante Caza y Pesca ya sin posibilidades de subir de categoría en el Regional del NEA.
Fuente: El Territorio.
