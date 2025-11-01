Regional: CAPRI en casa y Tacurú visita a Aranduroga

Mariela Delgado construyó una carrera marcada por la pasión, la disciplina y la resiliencia. Reconocida como la mejor ciclista de la provincia y referente nacional del paraciclismo, ahora se prepara para un nuevo desafío: el Mundial de Pista de Río de Janeiro 2025, que se disputará entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre. Este campeonato tendrá características muy diferentes al del año pasado -también realizado en la capital brasileña-, ya que en el programa figuran las nuevas pruebas de velocidad y eliminación, junto a las ‘tradicionales’ persecución, kilómetro y scratch. Desaparece el ómnium, y además cambia el reglamento de la velocidad por equipos, que obligará a alinear al menos a una mujer. Igualmente se mantienen las tres pruebas de tándem (persecución, kilómetro y velocidad).