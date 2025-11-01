Copa del Colegio Médico de Misiones

El Tacurú Social Club sorteó con éxito el mal tiempo de este sábado y en sus links pudo desarrollarse este torneo en el que participaron más de 110 jugadores de toda la provincia.
El evento era abierto para todos pero premiaba al mejor médico clasificado y en este contexto el protagonista fue Rodrigo Sánchez, con 68 golpes.
En la categoría Scratch, el ganador resultó ser Matías Sánchez -75 impactos- quedándose con el mejor registro del día. En la 0-16 de hándicap el campeón fue Miguel Dei Castelli con 67 golpes relegando a Arturo Gluge -con 71-.
En la categoría 17-24 venció Marcelo Paiz con 67, dejando en segundo lugar por desempate automático a Javier Laszecki.
En la 25-54 el primero fue Enrique Stray con 67 y en segundo lugar el representante del club Aguavista, Lucas Lafeld.
Las Damas también participaron y la campeona fue la joven de 11 años Eva García Pamberger con 61 golpes; y la segunda fue Sonia Tarnowski, de Oberá, con 74.
Finalmente en la categoría Principiantes que juegan 9 hoyos, el ganador fue Dimodica Marcelo con 58 golpes y segundo el posadeño Pablo Mazza.
Con gran convocatoria el club pudo completar esta etapa del calendario golfístico que viene muy interesante. La próxima parada será el 15 de noviembre, más precisamente en el esperado Torneo del Club Tacurú.
Fuente: El Territorio.
