El Aguas Abiertas ya tiene fecha

La segunda edición del Aguas Abiertas en Misiones ya tiene fecha señalada. La competencia de brazadas por el río Paraná que unirá los balnearios de Costa Sur y El Brete a lo largo de 10 kilómetros, se disputará el 22 de febrero de 2026.
Organizado por el club náutico León Seró, en compañía de la Municipalidad de Posadas, el evento pretende repetir el espíritu de la edición 2025, la misma que contó con una cantidad interesante de nadadores y logró remover sentimientos.
El Aguas Abiertas pretende esta vez sumar competidores del NEA, Paraguay y Brasil, además de consolidarse como una fecha de carácter internacional que permita normalizar las brazadas en una sociedad que necesita dejar atrás la fatídica tragedia del 2010.
En esta segunda edición las categorías se repartirán desde los 16 años hasta competidores de más de 50, siempre con el trabajo operativo de Seguridad Acuático y Prefectura.
“Nuestra provincia cuenta con todos los recursos para volver a hacerlo”, remarcó la presidenta del Club León Seró, Marcela Rivero.
Fuente: El Territorio.
