La Canterita quiere subirse a la cima

La Canterita tendrá la chance de subirse a la cima de la zona A, cuando visite esta tarde a El Brete y si consigue un buen resultado en San Isidro, por la 6ª fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña.
El conjunto de la avenida Jauretche está a un punto de La Picada, que jugará entre semana y, si gana, quedará como líder del grupo.
Crucero del Norte, puntero de la zona B, será local ante Bartolomé Mitre, que viene de perder 6 a 0 en el clásico ante Guaraní.
La jornada comenzará en el barrio Tajamar. 1º de Mayo recibirá a Estudio Galeano en el estadio de Atlético Posadas.
Por su parte, Santa Ana se medirá con Huracán desde las 16.30, mientras que desde las 17 y en su cancha del Acceso Sur de Posadas, Guacurarí se medirá con Corpus.
La 6ª fecha continuará mañana, cuando Ágil reciba en Gobernador Roca a Luz y Fuerza, que es una de las revelaciones de la zona A y que buscará un triunfo que le permita seguir en la parte alta de su grupo
Fuente: El Territorio.
