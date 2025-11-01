La segunda se abre en Iguazú

Luz y Fuerza y La Picada pondrán en marcha la 2ª fecha del torneo Regional para los equipos de la tierra colorada.
A partir de las 20 y en el estadio de la Liga de Puerto Iguazú, el Eléctrico será local ante el Tren del Oeste por la zona 7 de la región Litoral Norte.
En el debut, hace dos semanas, ninguno pudo festejar. Luz y Fuerza sacó un buen empate como visitante ante Libertad en El Soberbio, mientras que La Picada lo ganaba en casa, pero igualó ante Estudio Galeano.
Es por eso que en el grupo todo está empatado y si hay un ganador esta noche se quedará, al menos hasta que se complete la fecha, con la cima de las posiciones.
Luego del inicio del certamen, el torneo Regional se paró una semana por las elecciones legislativas de la semana pasada y ambos equipos tuvieron tiempo suficiente para preparar su segunda presentación.
La 2ª fecha de la zona 7 se completará mañana, cuando Estudio Galeano reciba a Libertad de El Soberbio en el estadio Andrés Guacurarí de Crucero en Santa Inés.
Para el conjunto rosa será el debut como local en un certamen nacional, algo por lo que ya pasó Libertad la semana pasada.
Por su parte, Guaraní hará mañana su estreno en casa luego de la derrota en el primer juego de la zona 6 frente a Brown.
Será un duelo de necesitados, ya que la Franja se medirá con River de Santa Rita, que cayó en casa frente a Colonial.
Justamente, el club de Cerro Azul tendrá su estreno en casa y será local ante Brown en el duelo de líderes del grupo.
Fuente: El Territorio.
