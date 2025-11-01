Mitre le quitó el invicto a Crucero

Escasa actividad pudo desarrollarse este sábado por el torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol.
Dando la nota de la lluviosa jornada, Bartolomé Mitre se rehabilitó rápidamente de la goleada sufrida en el clásico ante Guaraní y le sacó el invicto a Crucero del Norte, al derrotarlo 4 a 3 en el estadio «Andrés Guacurarí», en cotejo que fue controlado por Lucas Suárez.
Ian Barrios (3) y Gonzalo Melgarejo marcaron los goles para la visita mientras que Ernesto “Pinti” Álvarez señaló los tres del dueño de casa.
Pese a la derrota, el Colectivero se mantiene al tope de las posiciones de la zona B.
En el otro juego sabatino, Atlético Santa Ana y Huracán igualaron 1 a 1 en el estadio municipal de Santa Ana, bajo el arbitraje de Juan Vázquez. Walter Medina adelantó al conjunto Santo, igualando Gonzalo De Llano para el Globo.
Por el mal estado de los campos de juego, fueron postergados los cotejos entre El Brete-La Canterita y 1° de Mayo-Estudio Galeano.
Las posiciones
