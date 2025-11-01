Optinic celebra su 24° aniversario

Durante este sábado y el domingo, se desarrollará en Posadas el Campeonato 24° Aniversario de la Escuela de Vela Optinic, institución que desde 2001 dirigen Nicolás Dasso y Leandra Burtnik.
La actividad comenzará el sábado por la mañana con la inscripción y acreditación de los competidores, que llegarán desde distintas provincias argentinas y países vecinos como Paraguay y Brasil.
A lo largo de ambas jornadas se disputarán regatas en las categorías Ilca y Optimist, con la expectativa de contar con buenas condiciones de viento y clima. El domingo se prevé completar las pruebas y realizar la entrega de premios.
El certamen también será instancia selectiva para los navegantes locales rumbo al primer Panamericano de Optimist, ya que Misiones obtuvo una plaza por su trayectoria en la disciplina. En paralelo, la Federación Paraguaya de Vela aprovechará la misma fecha y cancha para realizar su propio selectivo nacional.
Desde la escuela, los organizadores expresaron su agradecimiento a las empresas, instituciones, particulares y padres que colaboran cada año para hacer posible este tradicional encuentro náutico.
Fuente: El Territorio.
