Tacurú no pudo y seguirá en la B

Por la 2° fecha de la instancia de Reubicación del torneo Regional, Tacurú perdió por 26 a 20 en su visita a Aguará de Formosa, este sábado, y de esta manera perdió la posibilidad de luchar por ascender al Súper 10.
A la “Hormiga” no le quedaba otra que ganar en Formosa para luego definir como local ante Caza y Pesca en la última fecha, pero no le alcanzó la reacción del final para superar al “Zorro”.
Luego de un primer tiempo flojo, donde se fue al descanso con una diferencia de 23-5 abajo, Tacurú hizo un gran segundo tiempo, donde puso en aprietos al local, incluso estando muy cerca en los minutos finales, pero Aguará aguantó bien, defendió con uñas y dientes su ventaja, y se quedó con la victoria por 26 a 20 para así asegurar su continuidad en el círculo superior del rugby de la región en la próxima temporada.
De esta manera, Tacurú volvió a quedar en la puerta del ascenso por cuarto año consecutivo y en 2026 volverá a intentarlo.
Por su parte, CAPRI, que ya había asegurado su plaza en la fecha pasada ante Tacurú en Villa Cabello (victoria 22-7) le ganó como visitante a Caza y Pesca por 39 a 28, sumando su tercera victoria en el Reubicación en igual número de partidos.
Recordemos que el “Azzurro” había vencido como local a Aguará por 23 a 20 en el partido adelantado de la tercera fecha (se jugó el 28 de septiembre pasado), el fin de semana anterior se impuso ante Tacurú por 22-7 bajo un diluvio, y ahora lo hizo en su visita a Caza y Pesca, cerrando así la temporada con la tranquilidad de saber que en 2026 volverá a disputar el Súper 10.
Con los resultados registrados el sábado, que definieron las posiciones, no tendría sentido que se juegue el partido entre Tacurú y Caza y Pesca, por la tercera fecha, programado para el próximo fin de semana.
Habrá que ver que se decide en la semana, teniendo en cuenta que el partido no decide nada y, en consecuencia, no se justifica jugarlo y generar gastos a los protagonistas.
Fuente: Primera Edición.
