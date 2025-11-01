Todo listo para la Carrera del Lago

La cuarta edición de la Carrera del Lago se disputará mañana domingo en Candelaria para la felicidad de los amantes del cross country trail running de toda la región y alrededores.
Como es habitual, la competencia a campo abierto que llegó para quedarse en el calendario misionero, recorrerá el atractivo circuito del Barrio del Lago, lindero a la reserva natural Urutaú y el arroyo Garupá.
Allí esperan zonas de bañados y malezas para los competidores de entre 16 y 80 años. Las distancias elegidas por la organización son de 6, 15 y 21 kilómetros.
El predio se abrirá mañana a las 7 y cada 15 minutos se largará una categoría, algo habitual en este tipo de competencias. Además, hoy tendrá lugar la Carrera del Lago Kids, exclusiva para niños.
Para todos los interesados en seguir de cerca este clásico del sur, la página de la competencia es www.lacarreradellago.com.ar o bien también se puede acceder a información mediante la red social Instagram. Todo listo para la aventura.
Fuente: El Territorio
Comentarios recientes