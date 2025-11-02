Delfina Steciuk logró dos medallas de bronce en el Sudamericano

La misionera Delfina Steciuk fue protagonista este sábado por la tarde en la penúltima jornada del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, que se está disputando en el CePARD, en la ciudad de Posadas.
Integrando el equipo argentino, la obereña de 11 años logró dos medallas de bronce junto a sus colegas, las gimnastas Clara Sabic y Nina Braico, ambas de Buenos Aires. En primera instancia, subieron al podio en la Final por Equipos de la categoría AC2 Individual, donde Argentina consiguió el 3º puesto con 140.850 puntos, detrás de Brasil (151.250) y Venezuela (146.350).
Asimismo, el equipo de jóvenes gimnastas con el celeste y blanco en el pecho, obtuvo la tercera posición en el apartado de Máximo Acumulador de la categoría AC2, que incluye la sumatoria del equipo Individual más el resultado del Conjunto AC2.
De esta manera, Delfina finalizó la segunda participación en un campeonato de estas características, tras pasar por tres selectivos para obtener la clasificación. Compitió en la categoría AC2, en la modalidad Individual, con Manos Libres, Soga y Pelota.
La primera experiencia fue el año pasado en Aracaju, Brasil, aunque esta vez fue muy especial por la condición de local y logró coronarla nada menos que con dos podios. “Delfi”, como la llaman los más cercanos, se desempeña en la disciplina desde los 3 años en la Escuela Municipal Oberá con la entrenadora Natalia Ottaviano.
Fuente: MOL.
