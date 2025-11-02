Estreno con caída para el básquet

La selección argentina masculina de básquet en silla de ruedas cayó por 65 a 62 ante su par de Colombia en el inicio de los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025.
El misionero Patricio Núñez tuvo su debut y fue una de las figuras del combinado albiceleste jugando gran parte del encuentro, en tanto que su coterráneo Santiago Videla no ingresó al partido en este primer examen.
Hoy Argentina jugará su segundo compromiso ante Brasil en otro duelo que promete entregar alta competitividad.
Santiago de Chile recibe desde el viernes a los Juegos Parapanamericanos que se extenderán hasta el 9 de noviembre.
Fuente: El Territorio.
