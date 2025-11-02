El dirigente deportivo Gastón Molina presentó su renuncia a la presidencia del Departamento de Futsal AFA de la Liga Posadeña de Fútbol, luego de haber sido sancionado por la entidad.
En una carta formal dirigida a las autoridades, Molina calificó el proceso como “absolutamente irregular” y cuestionó la decisión que lo apartó de su cargo, al tiempo que defendió la gestión desarrollada durante los últimos 17 meses.
Hace unas semanas, el Tribunal de Disciplina de la Liga Posadeña de Fútbol resolvió suspenderlo por un año e inhabilitarlo para ejercer funciones directivas.
La resolución establecía que Molina quedaba inhabilitado para ejercer en la Liga o en sus clubes afiliados cualquier tipo de actividad directriz, así como también para ocupar cargos, tareas o funciones vinculadas al fútbol y futsal. Además, en caso de incumplimiento de la sanción, se aplicaría la expulsión de la Liga.
La medida fue adoptada en el marco de las disposiciones reglamentarias vigentes. A partir de esta decisión, la Comisión Directiva de la Liga Posadeña de Fútbol nombró a Fabián Ramírez como responsable del Departamento de Futsal FIFA, en su reemplazo.
El comunicado de renuncia de Gastón Molina
“Hace algunas semanas se ha generado un proceso absolutamente irregular que hallo como resultado una sanción a todas luces injusta”, expresó el dirigente en su nota de dimisión.
Molina destacó el crecimiento del Futsal AFA bajo su conducción, al que definió como “un proyecto de máxima calidad deportiva, humana y familiar que ha sido ejemplo para nuestra liga y para toda la región”. En su repaso, enumeró los hitos logrados durante su gestión, como el regional femenino, la finalissima regional, la organización de capacitaciones homologadas por la AFA y la realización de la Copa de Oro, a la que calificó como “un evento deportivo histórico y de excelencia”.
El dirigente lamentó que, pese a esos avances, la dirigencia de la Liga Posadeña decidiera apartarlo del cargo “arbitrariamente y sin ningún tipo de respaldo lógico”, lo que, según aseguró, “echó por tierra todo este grandioso proyecto”.
También subrayó el respaldo recibido por los clubes afiliados y participantes del torneo de Futsal AFA: “El retiro genuino y voluntario de todos los equipos que formaban parte de la competencia es una clara demostración de que el trabajo realizado fue correcto. El mensaje fue recibido y el acuse de recibo es la conducta desplegada por sus delegados en sus oficinas en la última semana”.
Finalmente, en el cierre de la carta, el ahora ex presidente del Departamento de Futsal AFA confirmó que continuará vinculado al desarrollo del deporte en Misiones: “Este dirigente y su equipo de trabajo continuarán trabajando incansablemente por el desarrollo, la inclusión, el crecimiento y la consolidación de una disciplina que ha venido para quedarse, y que no dentro de mucho tiempo será el deporte más popular de la Provincia de Misiones”.
Fuente: MOL.
Comentarios recientes