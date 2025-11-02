Guaraní por la recuperación ante River

La 2ª fecha del torneo Regional para los equipos de la tierra colorada llegó con distintos objetivos.
Guaraní Antonio Franco, uno de los candidatos en la provincia, empezó el certamen con un traspié y ahora buscará recuperarse en casa.
A partir de las 16.30 y en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», la Franja recibirá a River de Santa Rita por la zona 6 de la región Litoral Norte, cotejo que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Será un duelo de necesitados, ya que el Millonario también perdió en su primer partido en el certamen e intentará dar la sorpresa frente a los posadeños.
Fuente: El Territorio.
