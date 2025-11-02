Iván Esquivel a Juventud Unida

El polifuncional futbolista misionero firmó en las últimas horas su vínculo con Juventud Unida de Gualeguaychú y debutará en el partido que por la 2° fecha de la Región Litoral Sur el Decano gualeguaychuense jugará este domingo en San Salvador ante Unión y Fraternidad de esa localidad.
Junto a «Chuky» también llegó a la formación albiceleste que dirige Miguel Fullana el delantero Marcelo Olivera, quien compartió plantel con Esquivel en Bartolomé Mitre, en el reciente Federal A.
En el inicio del certamen, Juventud Unida goleó 3 a 0 a Parque Sur de Concepción del Uruguay y, a juzgar por la jerarquía individual de los refuerzos que han llegado, será uno de los grandes candidatos a regresar al Federal A.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
