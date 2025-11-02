Lomas se quedó con el Clausura

Haciendo pesar la mayor fortaleza y potencia de los forwards, Lomas venció en su cancha a Carayá de Eldorado por 20 a 15 en un partido disputado en un terreno de juego muy pesado, pero que aguantó el desarrollo del encuentro y de esa forma obtuvo él título de campeón del torneo Clausura que organizó la Unión de Rugby de Misiones. En la primer etapa ganaba el camaleón por 10 a 5.
Desde el principio el que intentó manejar el trámite a traves del empuje de sus forwards y aprovechando mejor los line a favor se fue acercando a las cinco yardas del rival, que intentaba sostener y progresar en la salida con las patadas al touch de Hernando.
Además el estado del campo de juego, provocaba muchas perdidas y jugadas muy confusas, con infracciones no forzadas a veces. En una de esas situaciones a los 19 Ruiz Díaz frente a los palos anotó el penal que puso en ventaja a Lomas – que jugaba con 10 por la amarilla de Matías Aguirre- por 3 a 0.
En ese momento cambio el desarrollo, por que los de Eldorado, a pesar de perder en los scrums y mauls, trataba de mover la pelota para intentar llegar con compañía y forzar la llegada al ingoal. Esa búsqueda tuvo su premio a los 30 cuando Medera apoyó el primer try del partido, y poner el marcador 3-5.
Pero cerca del final, con Lomas buscando en odfensiva, llegó una jugada sobre la izquierda con los hombres grandes del local, pero ante la resistencia de la defensa rival , la movieron al otro lado por donde apareció sobrando Ruiz Díaz para convertir el primer try del camaleón. El mismo Ruiz Díaz aprovecho la
conversión para poner en ventaja a su equipo po 10 a 5 con que finalizó el primer tiempo.
En el segundo tiempo, hasta los 25 minutos fue un monólogo de Lomas que ganó los scrums y también aumentó su superioridad en los lines y formaciones móviles para llevar a su adversario practicamente a jugar en las cinco yardas tratando de evitar que le conviertan nuevos tries, aunque a los 15 llegaría otro
penal convertido por Ruiz Díaz, a los 20 un try tras un buen desprendimiento de un scrum que apoyó Franco Flieger y convirtió Ruiz Díaz – 15 puntos en el partido- para poner el marcador 20 a 5, y encaminarse hacia la victoria.
Sin embargo con mucha garra y tesón, Carayá logró salir del asedio y comenzó a atacar con decisión, no había cruzado la mitad de cancha hasta allí- y a los 33 Esteban Bar logró filtrarse en medio de una ataque agrupado y apoyar el segundo try del verde que se ponía 20 a 10. Lomas intentó recuperar el control,
pero a los que ingresaron les costó entrar en ritmo, y el visitante siguió persistiendo en ataque hasta que a los 40 Sebastián Marchesini apoyó el tercer try, que puso el 20 a 15 final, aunque no hubo tiempo para más, ya que el árbitro Cristian Saldías decretó el final del cotejo tras la conversión fallida.
Fuente: De la Tribuna TV.
