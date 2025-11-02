Notable goleada de Guaraní

Notable goleada de GuaraníGuaraní Antonio Franco se recuperó del traspié de la fecha inicial y este domingo aplastó 7 a 1 a River de Santa Rita, en Villa Sarita, en cotejo correspondiente a la 2° fecha de la zona 6 de la Región Litoral Norte.
Marcelo Dávalos (2), Leonardo Galeano, Mauro Gómez, Santiago Duarte, Enzo Kalen y Martín Romero redondearon la notable goleada franjeada, descontando Alejandro Budke, de penal, para el Millonario.
En la próxima fecha, la Franja volverá a ser local, esta vez recibiendo a Colonial, en tanto que River será anfitrión de Jorge Gibson Brown.

Notable goleada de Guaraní

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/11/02/notable-goleada-de-guarani/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.