Notable goleada de Guaraní

Guaraní Antonio Franco se recuperó del traspié de la fecha inicial y este domingo aplastó 7 a 1 a River de Santa Rita, en Villa Sarita, en cotejo correspondiente a la 2° fecha de la zona 6 de la Región Litoral Norte.
Marcelo Dávalos (2), Leonardo Galeano, Mauro Gómez, Santiago Duarte, Enzo Kalen y Martín Romero redondearon la notable goleada franjeada, descontando Alejandro Budke, de penal, para el Millonario.
En la próxima fecha, la Franja volverá a ser local, esta vez recibiendo a Colonial, en tanto que River será anfitrión de Jorge Gibson Brown.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
