Primera victoria de Estudio Galeano

Estudio Galeano logró este domingo su primera victoria en el Regional Federal Amateur, al superar 3 a 2 a Libertad de El Soberbio, en un cotejo correspondiente a la 2° fecha de la zona 7 de la Región Litoral Norte que se jugó en el estadio «Andrés Guacurarí» de Crucero del Norte.
Rodríguez Marchesini abrió la cuenta a los 12′ para el once posadeño, aumentando Rodrigo Bareiro, a los 30′ de la etapa inicial.
La reacción de Libertad llegó entre los 54′ y 57′, a través de Maximiliano Perussato, pero Lisandro Dutra, de penal, le dio el triunfo a Estudio Galeano a los 74′.
Por el mismo grupo, Luz y Fuerza venció 2 a 1 a La Picada, en Puerto Iguazú.
Nicolás Golomba abrió el marcador para los posadeños, pero Lucas Prochuk y Lucas Corbalán lo dieron vuelta en los iguazuenses.
En la próxima fecha, Estudio Galeano será local ante Luz y Fuerza y Libertad recibirá a La Picada, en El Soberbio.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
